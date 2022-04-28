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Giriş Tarihi: 28.4.2022 16:42

Bir anlık dalgınlık 4 bin liraya mal oldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bir anlık dalgınlık 4 bin liraya mal oldu

İstanbul Eyüpsultan’da bir markete  alışveriş yapmak  için giden genç kadın 4 bin liralık cep telefonundan oldu. Şahsi cep telefonu çalınca diğer elinde bulunan şirket telefonunu kasanın önüne bıraktı. Genç kadının dalgınlığından faydalanan ve müşteri gibi markette dolanan hırsız ise saniyeler içinde o telefonu alıp kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Telefonun olmadığını fark eden Kübra C. Eyüpsultan Polis Merkez Amirliğine gidip şikayetçi oldu.

Bağcılar'da bir iş yerinde çalışan Kübra C. geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'da bir markete girdi. Market alışverişini yaptıktan sonra kasaya doğru ilerledi. Üzerinde hem şahsi telefonu hem de çalıştığı iş yerine ait cep telefonu vardı. Şahsi telefonu çalınca şirket telefonunu kasanın önüne bıraktı. Ardından eşyaları alıp eve gitti.

Evde şirket telefonunun olmadığını fark edince hemen alışveriş yaptığı markete tekrar döndü. Telefonu unuttuğu yerde göremeyince kamera görüntülerini incelediler. Görüntülerde genç kadının cep telefonunu bıraktığını gören bir başka müşteri kılıklı hırsızın telefonu saniyeler içerisinde alıp cebine koyduğu görüldü.

Bunun üzerine görüntülerle birlikte Eyüpsultan Polis Merkezine giden Kübra C. yaklaşık 4 bin lira değerindeki cep telefonunun ve onu çalan hırsızın yakalanması için şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması ise sürüyor.

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Bir anlık dalgınlık 4 bin liraya mal oldu
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