Bir anlık dalgınlık 4 bin liraya mal oldu

Bağcılar'da bir iş yerinde çalışan Kübra C. geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'da bir markete girdi. Market alışverişini yaptıktan sonra kasaya doğru ilerledi. Üzerinde hem şahsi telefonu hem de çalıştığı iş yerine ait cep telefonu vardı. Şahsi telefonu çalınca şirket telefonunu kasanın önüne bıraktı. Ardından eşyaları alıp eve gitti.

Evde şirket telefonunun olmadığını fark edince hemen alışveriş yaptığı markete tekrar döndü. Telefonu unuttuğu yerde göremeyince kamera görüntülerini incelediler. Görüntülerde genç kadının cep telefonunu bıraktığını gören bir başka müşteri kılıklı hırsızın telefonu saniyeler içerisinde alıp cebine koyduğu görüldü.

Bunun üzerine görüntülerle birlikte Eyüpsultan Polis Merkezine giden Kübra C. yaklaşık 4 bin lira değerindeki cep telefonunun ve onu çalan hırsızın yakalanması için şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması ise sürüyor.