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Giriş Tarihi: 8.1.2023

Bir annenin en acı feryadı: Sesimi duyan yok mu?

6 yaşındaki Gözde Marmara depreminde kayboldu. Aramalardan sonuç çıkmayınca dosya kapatıldı. Acılı anne Nurgül Karamert: Kızım enkazda kalmadı. Dosyayı kapatmayın ve kızımı bulun. 23 yıllık acım sona ersin

Bir annenin en acı feryadı: Sesimi duyan yok mu?
Marmara Depremi'nde kızı kaybolan Nurgül Karamert'in gözyaşları dinmiyor. Kızı Gözde'nin enkaz altında kalmadığını ve M.T. isimli bir albay tarafından İstanbul'a götürüldüğünü iddia eden Karamert, evladından bir haber alamamanın üzüntüsü içinde. Yapılan arama çalışmalarının ardından dosyanın kapatıldığını duyan anne gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı anne Karamert, "1999 Depremi'nde 6 yaşındaki kızım Gözde'yi askeri hastaneden kaybettim. Çok mücadele verdim, 23 yıldan beri tek başıma aradım. 1.5 yıldır polis aramaya başlamıştı, ben de çok umutlandım. Gözde'nin yaşadığına hep inanmıştım. Polislerin araştırmaları ve alınan ifadelerle kızımın sağ olduğu kanıtlandı ama bilgi saklayanlar bir türlü konuşturulamadı. Çok araştırıldı, bana çok umut verildi ama şu an dosya kapandı. 'Aradık bulamadık' dediler. Polislerin gerekenin fazlasını yaptıklarını kendi gözümle gördüm ama bütün yapılanlar maalesef çöp oldu, çünkü dosya kapandı. Tek merak ettiğim bu dosyayı kapatanlar kendi çocukları olsa kapatabilir miydi? Bilgi saklayanları konuşturmadan bırakabilirler miydi?" dedi. Gözde'nin askeri hastanede kaybolduğunu söyleyen Karamert, "Gözde'yi askeri hastaneden bir albayın aldığı kanıtlandı. Albayın kız kardeşinin buna ilişkin ifadesi de var. İstanbul'a gittiği yönünde ifadeler var. Albayın oğlu ve kapıcının İstanbul'daki evlerinde kaldığına dair ifadeler var. Bunca ifade varken kızımın bulunamaması ve dosyanın kapatılmasını hazmedemiyorum. Kızımın yaşadığı zaten kanıtlandı" ifadelerini kullandı. İHA

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Bir annenin en acı feryadı: Sesimi duyan yok mu?
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