Bir annenin yıkıldığı an... Nefes borusuna anne sütü kaçan 3 aylık bebek hayatını kaybetti

İnegöl ilçesinde yaşayan ve 3 ay önce anne olma sevinci yaşayan Büşra Ö, gece uyanan Merva isimli bebeğini emzirip yeniden uyuttu. Bebeğinin yanında kendisi de uyuyan anne, bir süre sonra uyanıp kontrol ettiği bebeğinin hareket etmediğini fark etti. Hemen 112'yi aradı. Kısa sürede Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin kalbinin durduğunu tespit etti. Kalp masajı yapılarak aynı anda ambulansa alınan Merva bebek hemen İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste mühale edilen bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 3 ay önce anne olma sevinci yaşayan anne Büşra Ö ve baba Ömer Ö, hastane koridorunda büyük üzüntü yaşadı. Bebeğin ölümüne, nefes borusuna kaçan anne sütünün neden olduğu tahmin edilirken, hastane morguna alınan bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.