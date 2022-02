Gaziantep'te geçtiğimiz aylarda yaşanan köpek dehşeti hafızalardan henüz silinmezken, Kocaeli İzmit İlçesinde, belki de aynı şekilde hatta daha da ağır bir şekilde sonuçlanabilecek benzer bir olay, son anda 2 kahraman vatandaş tarafından engellendi.

KAMERAYA YANSIDI

İzmit İlçesi Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokak üzerinde saat 10:30 sularında yaşanan dehşet verici olay şu şekilde gerçekleşti. Kucağında çocuğu ile birlikte yürüyen ismi alınamayan bir anne, aniden arkasından gelen havlama sesleri ile irkildi. Köpek üzerine doğru gelince önce çocuğu ile birlikte korunmaya çalıştı. Ardından refleksle çocuğunu bırakıp uzaklaştı.

Kocaeli'nde saldırgan köpek dehşeti! Bir Asiye dehşeti daha son anda engellendi | Video

Bu esnada olayı gören bir esnaf ve arkadaşı köpeğe müdahale etti. Küçük kızın ısırmaya çalışan köpek son anda engellendi. O anlar ise kameraya an be an yansıdı.

"YETİŞMESEYDİK BELKİ DAHA KÖTÜ OACAKTI"

Köpeğin saldırdığı anne ve kızı kurtaran bölge esnafı Fatih Ateş, o anları şu şekilde anlattı. "İş yerinde arkadaşım Erkan Türk ile oturuyorduk. O Esnada havlama seslerini duyduk ve olayı görünce de hemen anne kızın yardımına koştuk. Neyse ki çocuğun elbiselerini ısırmış. Yaralanma olmamıştı. Eğer yetişmeseydik belki daha kötü olacaktı. Köpeği engelledik. Daha sonra da yakalayarak bir yere bağlayıp belediye ekiplerine haber verdik. Onlarda gelip aldılar. Bu köpek Rottweiler cinsiydi. Sokak köpeği değildi. Boynunda tasması da vardı. Ancak, yeni çıkan kanunlar nedeniyle herhalde sahibi sokağa atmış olacak. Emin değilim. Ama öyle düşünüyorum. Neyse ki üzücü bir şey olmadı" dedi.