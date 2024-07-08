Bir ay önce kızını kaçıran damadını öldürdü

Amasya'da yaşayan İnci Eser (35), Halil Eser (45) ile evlenmek istedi, fakat ailesi karşı çıktı. Ancak kararından vazgeçmeyen İnci Eser, bir ay önce kaçarak Halil Eser'le evlendi. Bu durumu gururuna yediremeyen baba Dursun Şengül (54), dün sabah saat 10.00 sıralarında, yakıt almak için, merkeze bağlı Yıldız Köyündeki akaryakıt istasyonuna gittiğinde, kızı ve damadıyla karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce, aracında bulunan av tüfeğini alan Dursun Şengül, damadı Halil Eser ve kızı İnci Eser'e 2 el ateş etti.Halil Eser, olay yerinde hayatını kaybetti, İnci Eser ise kolundan hafif yaralandı. Aracına binerek kaçan Dursun Şengül, Amasya şehir merkezinde yakalandı. Olay yerine gelen çiftin yakınları, gördükleri manzara karşısında fenalık geçirirken, İnci Eser ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Halil Eser'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından, otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobiliyle kaçan Dursun Şengül ise jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle yakalanıp gözaltına altına alındı.