Bir ayda 10 suç işlemişlerdi! Adım adım iz sürerek yakaladılar...

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; son bir ayda Bağcılar İlçesi'nde işlenen seri "Evden Hırsızlık" ve "Silahlı Gasp" suçlarını aydınlatabilmek için detaylı bir inceleme başlattı.

47 farklı güvenlik kamerasının görüntüleri incelenerek; şüphelilerin olay yerlerine geliş ve dönüş güzergahları tespit edildi.

Şüphelilerin Bağcılar İlçesi'ne bağlı Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan kiralık bir dairede kaldıkları belirlendi.

Y.B., İ.Y., B.M. ve M.Ö. isimli dört çete üyesi; gasp olaylarında kullandıkları bir ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"Evden Hırsızlık" ve "Gasp" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B, "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer üç şüpheli İ.Y., B.M. ve M.Ö. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.







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