Bir ayda 18 bin 624 aranan şahıs yakalandı

İddiaya Ramazan A.,, ve Orhan Döğen arasında 100 TL alacak verecek meselesi bulunuyordu. Orhan alacağı olan 100 TL'yi isteyince Ramazan'la aralarında tartışma çıktı. İmdat G., ayırmak için araya girince iddiaya göre kavga eden iki kişi İmdat G'yle kavga etmeye başladı. Bunun üzerine İmdat G., Orhan Döğen'i öldürdü. İmdat G. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.