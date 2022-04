Bir ayda 38 sağlık çalışanı saldırıya uğradı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık- Sen), Mart Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu'nu yayınladı. Rapora göre, mart ayında yaşanan şiddet olaylarında az da olsa bir düşüş yaşandı. Şubat ayında, 21 şiddet olayı yaşanırken mart ayında bu sayı 19'a düştü. Mart ayı boyunca 19 güvenlik görevlisi, 14 doktor, 4 hemşire ve 1 personel olmak üzere toplam 38 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı. 19 şiddet olayının 18'ine hasta ve hasta yakınları neden oldu. 31 saldırgan tarafından gerçekleştirilen 19 şiddet vakasının 18'i hem sözlü hem fiili, 1'i sözlü olarak vuku buldu. Şiddet olayının 18'i hastanelerde, 1'i aile sağlığı merkezinde yaşandı. Şiddete sebebiyet veren 31 saldırganın 14'ü hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 8 saldırgan serbest bırakılırken, 9 saldırgan ise tutuklandı.Sağlık-Sen'den Şiddet Raporu'na ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nca yürütülen ortak çalışmayla sağlıkta şiddetin katalog suçlar arasına girmesinin planlandığı belirtilerek, "TBMM'de komisyondan geçen tasarının bir an önce yasalaşması beklenmektedir. Çıkacak yasa ile hem saldırganların hak ettikleri cezayı alacağına hem de sağlıkta şiddetin önemli ölçüde önüne geçilebileceğine inanmaktayız. Sağlıkta şiddet sadece cezaların artırılmasıyla önlenebilecek bir durum değil. Her zaman dile getirdiğimiz gibi sağlıkta şiddete karşı toplumsal duyarlılığın oluşturulması şart. Sağlıkta şiddetin en can yakıcı yanı ise olayların hasta ve hasta yakınları tarafından gerçekleştirilmesi. Şifa aradıkları elleri kırmaya çalışan bu zihniyeti kabul etmiyoruz" denildi.Sağlık-SenGenel Başkanı Semih Durmuş şunları söyledi: "Yıllardır dile getirdiğimiz sağlıkta şiddet sorununun sona ermesi amacıyla büyük mücadele verdik. Her ay hazırladığımız ve kamuoyuna sunduğumuz sağlıkta şiddet raporlarıyla konuyu görünür hale getirdik. Geldiğimiz son noktada atılan adımları kıymetli buluyoruz. Siyasi iradenin sağlıkta şiddete net tavır koyması çok önemli. Sağlıkta şiddeti tetikleyen en önemli faktörlerin başında istihdam yetersizliği geliyor. Çözüm koyma noktasında her geç kalınan gün, sağlık sisteminin geleceğine vurulan bir darbedir."