Bir ayda hamile ölüm oranı 22 kat arttı

Dünyayı saran ve çok sayıda ölüme neden olan Kovid-19, herkesi olduğu gibi anne adaylarını da tedirgin ediyor. Ankara Şehir Hastanesi
Kadın Doğum Bölümü Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, konuyla ilgili Türkiye
ve dünyada son 1 ayda hamile ölüm oranının 22 kat arttığını söyledi. Türkiye'de, pandeminin ilk yılındaki toplam hamile ölüm sayısına, Delta varyantının başlamasıyla 1 ayda ulaşıldığını belirten Prof. Dr. Tekin, "Gebelikte pıhtılaşma ve emboli riski doğal olarak arttığı için tehlike daha büyük. Enfeksiyonlara yatkınlık da gebelikte artıyor. Şu anda Kovid servisimizde yatan gebelerimizin hiçbiri aşılı değil" ifadelerini kullandı. ntv.com.tr