Bır ayda harabeye döndü

20 Ekim 2022'de Süleymanpaşa Şehirlerarası otobüs terminalinin açılışı adeta bir gövde gösterisine dönmüştü. Açılışın üzerinden henüz bir ay geçmeden terminalin gerek içi gerekse dışında yerlerin çatladığı, direklerin arasında boşluğun görüldüğü, duvarlardaki kaplamaların döküldüğü, aydınlatma direklerinin daha şimdiden yan yattığı ve diplerinde boşlukların olduğu görüldü. Otogarın zemininde de demir çubuklar ve delikleri oluştu. Otogarın beton zemininin yamalarla kaplı olduğu görülürken terminalin içi ve dışı pislikten geçilmiyor. Daha yeni yapılmasına rağmen, kaldırım taşları sökülmüş ve baştan savma tutturulmuş vaziyette. Sıkıntılarını dile getiren vatandaşlar, "Burası şehrin dışı. Soğuk ve rüzgârdan geçilmiyor. Bir barınak yok. Çay-kahve içecek, tuvalet ihtiyacımızı giderecek yer yok. Terminalin içinde bu saydıklarımız var ama biz araç beklerken terminal uzak kaldığı için ayrılamıyoruz. Buraya harcanan milyonlar halkın ihtiyacı için harcanmadıysa, nereye harcandı?" diye tepki gösterdi.Murat ÜRTEKİN