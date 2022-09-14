Bir ayda yarım tona yakın uyuşturucu ele geçirdiler… 45 zehir taciri tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; son bir ayda Küçükçekmece, Silivri, Esenler, Bayrampaşa, Sultangazi, Eyüp Sultan, Gaziosmanpaşa, Şişli, Bağcılar, Avcılar ve Ümraniye İlçeleri'nde peş peşe seri uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Yapılan operasyonlarda 12 farklı türde toplam 455 kilo 319 gram uyuşturucu madde, 494 bin 85 uyuşturucu hap, bin 606 kök Hint Keneviri, 15 kilogram aseton ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan sekiz hassas terazi, yedi ruhsatsız tabanca, bir otomatik tabanca ve 319 mermi de bulundu. 45 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.