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Giriş Tarihi: 28.1.2023

Bir baba 4 ölüm

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Bir baba 4 ölüm
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mahir Mehmet Altun (33), eşinin evi terk etmesi üzerine çocukları Yusuf Efe (11), Berat (4) ve Büşra'yı (10) çalıştığı siteye getirdi. Çocuklarla en üst kattaki kazan dairesine çıkan baba, cinnet getirince evlatlarını tek tek doğalgaz borusuna asarak öldürdü. Altun daha sonra intihar etti. Arkadaşından uzun süre haber alamayan site çalışanı Dursun Çam'ın kazan dairesini kontrol etmesi üzerine korkunç olay ortaya çıktı. 4 kişinin cansız bedenlerini bulan görevliler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polisin yaptığı incelemede, bir süredir sorun yaşadığı ve evi terk eden eşi Hülya A.'yı Sultanbeyli'de darp ettiği belirlendi. Bunun üzerine Hülya A.'nın eşinden şikâyetçi olduğu kaydedildi. Çiftin 2018'de boşandığı ancak bir süre birlikte yaşamaya devam ettiği öğrenildi. Site sakini Kudret Çiftçi, "İyi, yardımsever bir adamdı. En son 3 gün önce bana lastik değiştirmek için yardım etti. Ondan hiç böyle bir şey beklemezdik. Çocuklara çok üzüldüm, inanılır gibi değil" dedi.

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Bir baba 4 ölüm
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