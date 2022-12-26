Bir babanın feryadı! Rusya’dan İstanbul’a getiren yardım talebi

64 yaşındaki Rus vatandaş Rustamov V., kamyon şoförü olarak çalışıyordu. Rustamov'un 21 yaşında Faxrethin V. isimli bir oğlu vardı. İddiaya göre 21 yaşındaki genç adam geçtiğimiz yıl Ekim ayında Rusya'daki evinden ayrıldı. Günlerce oğlundan haber alamayan yaşlı adam, Rus adli makamlardan yardım istedi. Rusya'da yapılan araştırmada genç adamın, ülkeden ayrıldığı ve Türkiye'ye gittiği tespit edildi. Yapılan tespitten sonra yaşlı adamın Kasım ayında telefonu çaldı. Kimliği belirsiz bir arayan yaşlı adama, oğlunun başının dertte olduğunu, bir terör örgütü üyesi olarak Türkiye'ye oradan da Suriye sınırına geçtiğini anlattı. Telefondaki şahsa inanmayan yaşlı adam, oğlunun fotoğrafları kendisine gönderildiğinde ise büyük bir şok yaşadı.

RUSYA'DAN TERÖR ÖRGÜTNE

16 Aralık günü Türkiye'ye gelerek adli makamlardan yardım isteyen yaşlı adam, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Oğlunun Türkiye'de bulunup bulunmadığının ve örgüte üye olup olmadığının araştırılmasını isteyen yaşlı adamın talebi sonrası olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürerken 21 yaşındaki genç, annesini arayarak babasının sağlık durumu ile ilgili bilgi almak istedi. Anne oğluna evine geri dönmesini söylediğinde ise oğluna bir daha ulaşamadı.

SURİYE SINIRINDAN SİNYAL

Yürütülen soruşturma kapsamında 21 yaşındaki gencin 10 Aralık 2021 günü İstanbul Havaalanından giriş yaptığı, 25 Aralık 2021 günü ise Adana'da faaliyet gösteren bir otelde kendi pasaportu ile konakladığı ve otelden iki gün sonra çıkış yaptığı belirlendi. Adına kayıtlı bir GSM numarası satın aldığı tespit edilen gencin, GSM hattının 23 Aralık günü Hatay ili sınırın sınırından sinyal verdiği ve 28 Aralık günü ise son sinyal ile birlikte hattın kullanım dışı olduğu ortaya çıktı.