Bir bacağı olmayan Nuri amca hayat dersi verdi

Sivas'ta ailesi tarlaya gidince evde yalnız kalan Nuri Çil, daha 2 yaşındayken komşularının tandırına düştü. Komşu kadın tarafından kurtarılan Çil'in yanan sağ bacağı hastanede kesildi. Hayata dair büyük korkular yaşasa da mücadeleden hiç vazgeçmeyen Nuri Çil, azmi ve enerjisiyle adeta hayat dersi veren yaşam hikayesini SABAH'a anlattı.

"ENGELİMİ MÜCADELYE AŞTIM"

2 yaşında bir bacağını kaybettiğini ve 18 yaşında ancak bir protez bacak sahibi olabildiğini belirten Nuri Çil; "Hayatta çok zorluk çektim ama hiç pes etmedim ve hep şükrettim. 18 yaşında anacak bir protez bacak sahibi olabildim. Ben çorap işiyle iki çocuğuma üniversite okutuyorum. Bir kızımı da gelin ettim. Çocuklarım için durmadan çalıştım Allah beni hiçbir zaman bunaltmadı. Her gün çıktığımda çoraplarımı satıyorum. Türk aç kalır susuz kalır ama devletsiz kalmaz Türk'ü ancak ezan sesi susturur. Yapmamız gereken tek şey gayretle çalışmak. İnsan yeter ki çalışmak istesin. O zaman tüm engelleri aşar" diye konuştu.

"İSTİYORLAR Kİ DEVLET BİZE BAKSIN BİZDE YATALIM"

Çorap satarak ailesini geçindirdiğini ve işlerinin de çok iyi oludğunu belirten Nuri Çil; "Çalışan insan için hep iş var. İşsizim diyen insanlar emin olun ki hiç çalışmayıp her şeyi devletten bekleyenlerdir. İstiyorlar ki devlet bize versin bizde yan gelip yatalım. Bizim ülkemizin ilerlemesi 7'den 70'e elimizi taşın altına koyarak yerli üretim yapmamıza bağlı. Her şeyi devletten beklememek lazım. Benim devletten hiçbir beklentim yok. Devletim daima varolsun. Bir gün bile hiçbir kurumdan beş kuruş dahi yardım istemedim. Her zaman kendi yağımla kavruldum. 20 yıldır çorap işi yapıyorum çok şükür geçiniyorum. Benim tek dizimin altı amputedir ben buna rağmen bu koşullarda bu işi yapıyorum ama gençlerimiz nedense iş beğenmiyorlar, çalışmıyorlar. İstiyorlar ki hepimiz bir devlet işine girelim devlet bize iş versin masa başı oturalım istiyorlar. Oysa ki bugün baktığımızda yurt dışında iki üç üniversite bitirmiş insanlar gelip ülkemizde tarım yapıyor hayvancılık yapıyor ve fevkalade para kazanıyorlar. Bizim gençliğimize bakıyorum her şeyi hükümetten bekliyorlar" dedi.

"BİZ LÜKSE DÜŞKÜNÜZ"

Doların bu kadar fırlamasının nedeninde hepimiz vebal içindeyiz diyen Nuri Çil; Tük milleti olarak biz lüksü seviyoruz. Küçücük çocukların ellerinde son model cep telefonları var bunlar ne demek? Bu yaşanan sıkıntılarda hepimizin günahı var. Ben çalışmıyorsam köyümü bırakıp şehre geliyorsam ve devletten destek aldığım halde arazimi ekip biçmiyorsam bunun vebali benimdir. Kim gidip ekim biçim yapacak sen ben dururken hükümet mi gidecek?" diye konuştu.