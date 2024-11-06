Bir bağışla 8 hayat kurtarın

Organ Bağışı Farkındalık Haftası dolayısıyla Mersin Şehir Hastanesi yoğun bakım uzmanı ve organ nakil kordinatörü Gamze Koçak, organ bağışının hayati önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Organ naklinin iki şekilde gerçekleştirildiğini belirten Uzman Doktor Gamze Koçak, "Organ nakli, canlı vericiden ve tıbben yaşamı sona ermiş bireylerden yapılmaktadır. Canlı vericilerden sadece böbrek ve karaciğer nakli gerçekleştirilirken, ince bağırsak, pankreas, kornea ve akciğer gibi organların nakli yalnızca beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılabilmektedir" dedi.

30 BİN KİŞİ ORGAN BEKLİYOR

Bir organ bağışının birçok insanın hayatını değiştirebileceğini vurgulayan Dr. Koçak, "Bir insan, organlarını bağışlayarak 8 kişinin hayatını kurtarabilir. Ülkemizde yaklaşık 30 bin kişi organ bekliyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak, kalbinize bir kez daha sormak isterim, Organ bağışı yapmak ister misiniz" diye konuştu.

HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYAT

Organ bağışı yapmak isteyen kişilerin, Mersin Şehir Hastanesi Organ Nakil Birimi'ne başvurabileceğini hatırlatan Dr. Gamze Koçak, 'Her bağış yeni bir hayattır' diyerek farkındalık yaratmanın önemini bir kez daha dile getirdi.