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Giriş Tarihi: 4.8.2023

Bir başkadır memleketim

Kapıkule’de gurbetçilerin dönüş yoğunluğu başladı. Vatandaşlar buruk: Ülkemizde ezan sesi duymak bile yetiyor ama artık dönme vakti

Bir başkadır memleketim
Yıllık izinlerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönüyor. Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarından dönüş yoluna geçen gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

YİNE GELECEĞİZ
Almanya'ya dönen Ahmet Şahin, tatilini memleketi Çorum'da geçirdiğini söyledi. Akrabalarını ve arkadaşlarını ziyaret ettiğini belirten Şahin, "Tatil güzel geçti her yıl gelmeye çalışıyorum. 1995'ten beri gurbetteyiz dönerken burukluk yaşıyoruz, eşi dostu bırak gidiyoruz" dedi. İrfan Türker de ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini dile getirdi. Almanya'ya döndüğünü ve Türkiye'den ayrılmanın çok zor olduğunu anlatan Türker, "Ailemizin yanından gözyaşlarıyla ayrıldık. Gelecek seneyi şimdiden iple çekiyoruz" diye konuştu. Konya'daki tatilinin ardından yaşadığı Danimarka'ya dönen Yusuf Yılmaz da, dönüş yolculuğunun kendileri için her zaman zor geçtiğini kaydetti. Yılmaz, "Dönüş yolculuğu her zaman zor. Memleketimize veda ediyoruz, gurbete gidiyoruz yine. Artık bir sonraki seneye tekrar gelmek için çalışacağız. Burukluk her zaman var. 1 ay boyunca memleketi gezdik. Bir ezan sesi bile duymak bizim için yetiyor ama artık dönme vakti geldi. Hedefimiz 6 aylığına gelmek" dedi. AA-DHA

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