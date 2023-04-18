Bir buçuk saatte iki kişiyi öldürdü: Beni bacağımdan vurdular

İstanbul Pendik'te İnan Ç. aralarında geçmişten gelen bir husumet olduğunu iddia ettiği Hasan Kaygısız ve Selman Durmaz'ı aynı gün farklı yerlerde vurarak öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro ekipleri şüpheli İnan Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde; "Aramızda alacak verecek sorunu vardı. Daha önceden beni bacağımdan vurdular" dediği öne sürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Pendik'te meydana gelen çifte cinayet iddialara göre şöyle yaşandı. 15 Nisan günü Yenişehir Mahallesi'nde sat 19:30 sıralarında yol kenarında bir çeşmeden su almaya gelen bir vatandaş birkaç el silah sesi duyduğunu sesin geldiği yöne baktığında siyah bir aracın hızla gittiğini gördü. Olay yerine yaklaştığında ise bir kişiyi yerde kanlar içinde yatar vaziyete görünce hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kafasından ve sırtından vurulan Hasan Kaygısız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.Bu olaydan kısa bir süre sonra Dumlupınar mahallesinde kahvehane işleten Selman Durmaz göğsüne aldığı 3 kurşunla vurularak yaralandı. 27 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Peş peşe gelen cinayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Yapılan saha çalışmaları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan Cinayet Büro ekipleri şüpheli İnan Ç.'nin kimliğini tespit etti. Kısa süre içerisinde çifte cinayetin şüphelisi İnan Ç.(38) gözaltına alındı. Daha önceden 24 kez polise geliş kaydı bulunan İnan Ç.'nin iki kişiyle geçmişten gelen husumetinin olduğu öne sürüldü. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelinin emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Aramızda alacak verecek meselesi yüzünden geçmişten gelen husumet var, beni bacağımdan vurdular" dediği iddia edildi.