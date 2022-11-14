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Giriş Tarihi: 15.11.2022

Bir cinayet iki ölüm

Kayseri’de Ali Rıza Topçu, yengesi Fatma Topçu’yu baltayla öldürdü. O ana şahit olan ağabeyi Abdullah Topçu ise kalp krizinden öldü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Bir cinayet iki ölüm
Uzun yıllar Almanya'da çalıştıktan sonra emekli olan Ali Rıza Topçu (73) ve Abdullah Topçu (93) kardeşler, memleketleri Kayseri'ye dönerek Melikgazi ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bir villa yaptırıp, altlı üstlü yaşamaya başladı. Ancak aralarında son dönemde sık sık tartışma çıkan Ali Rıza Topçu ile ağabeyinin eşi Fatma Topçu (73) arasında dün sabah yine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bu kez kavgaya dönüşünce, Ali Rıza Topçu eline geçirdiği balta ile Fatma Topçu'nun başına vurdu. Fatma Topçu olay yerinde hayatını kaybetti. Yatalak hasta olan ve kardeşinin eşini öldürmesine tanıklık eden Abdullah Topçu da kalp krizi geçirerek öldü. Zanlı Ali Rıza Topçu gözaltına alınırken, cesetler ise Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Bir cinayet iki ölüm
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