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Giriş Tarihi: 23.11.2021

‘Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor’

BEKİR COŞKUN
‘Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor’

3 yaşındaki Müslüme’nin cansız bedenini bulan kadın çoban, Müge Anlı’nın programında konuştu: Köpekler havlayınca oraya gittim. Bir çocuğun buralara yürümesi çok zor

Mersin Gülnar'da, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan ve 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenini bulan kadın çoban Ayşe Bacak, "Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı"nda canlı yayına katılarak o anları anlattı. Normalde o bölgeye gitmediğini ancak hayvanları otlatırken, köpekler havlayınca Müslüme'yi bulduğu yere geldiğini anlatan Bacak, "Müslüme'nin cansız bedenini görünce kardeşimi aradım. O da muhtara haber vermiş. Jandarmaya teslim edip evime gittim. Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor" dedi.



ADLİ TIP RAPORU BEKLENIYOR
Müslüme'nin, üç gündür gözaltına bulunan babası Mehmet, anne Selvi ile ağabeyleri, dedesi ve bazı yakınları dün sağlık kontrolünden geçirildi. Aile hakkında Adli Tıp'tan gelecek rapora göre işlem yapılacak. Müslüme'nin Karaman'da yaşayan dedesi İbrahim Yağal ise "Üzgünüz, devlet elinden gelen her şeyi yaptı" dedi. Bu arada, Müslüme'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakını adliyeye sevk edildi.

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‘Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor’
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