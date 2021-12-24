Bir çocuk annesi Hatice Mutlu sahte içki kurbanı

Gaziantep'te içtiği sahte içkiden zehirlenen bir çocuk annesi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şahinbey ilçesinin Düztepe Mahallesi'nde yaşayan Hatice Mutlu (38) akşam saatlerinde bir miktar alkol aldıktan sonra fenalaştı. Durumu fark eden yakınları tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mutlu'nun sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine konuldu.

Hastanede 2 gün boyunca yaşam savaşı veren 38 yaşındaki kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mutlu'nun cenazesi, otopsinin ardından defin için yakınlarına teslim edildi.

Hatice Mutlu'nun hayatını kaybetmesi ile Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Geçen hafta Nizip ilçesinde sahte içki tükettikten sonra rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan 6 kişi yaşamını yitirmişti.