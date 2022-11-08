Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da köpekten kaçan küçük çocuğa araba çarptı
Giriş Tarihi: 8.11.2022 17:53 Son Güncelleme: 8.11.2022 17:56

Tekirdağ'da köpekten kaçan küçük çocuğa araba çarptı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde köpekten kaçarken otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan çocuğun tedavisi devam ediyor.

AA
Tekirdağ’da köpekten kaçan küçük çocuğa araba çarptı

Alınan bilgiye göre, 5 Kasım Cumartesi günü Çorlu-Çerkezköy yolunun Kızılpınar mevkisinde kaldırımda yürüyen E.D ve arkadaşlarını köpek kovaladı. Köpekten kaçarken aniden yola çıkan E.D'ye, otomobil çarptı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralanan E.D, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan E.D'in tedavisi devam ediyor.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret 2023 ve EYT açıklaması!
EYT son durum 8 Kasım 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışma ne durumda? EYT yasası ne zaman çıkacak, formülleri neler, kimleri kapsıyor, yaş sınırı kaç?
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan destekleri tek tek açıkladı! Bugün hesaplara yatacak
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 TABLOSU: Yen yılda en düşük ve en yüksek SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, hesaplama nasıl yapılır? İlk hesaplamalar yapıldı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Maçtan sonra olay eleştiri! "Eyvah, şimdi ne yapacağız?"
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
Menzili ile düşmana korku verecek! Türkiye'de ilk oldu
TOKİ kura çekimi takvimi yayında! İstanbul, Ankara, İzmir 2022 Sosyal konut TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: Ağrı Tutak'ta korkunç kaza! TIR, tanker ve yolcu otobüsü feci şekilde çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ'da köpekten kaçan küçük çocuğa araba çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA