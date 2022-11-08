Tekirdağ’da köpekten kaçan küçük çocuğa araba çarptı

Alınan bilgiye göre, 5 Kasım Cumartesi günü Çorlu-Çerkezköy yolunun Kızılpınar mevkisinde kaldırımda yürüyen E.D ve arkadaşlarını köpek kovaladı. Köpekten kaçarken aniden yola çıkan E.D'ye, otomobil çarptı.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Yaralanan E.D, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan E.D'in tedavisi devam ediyor.
SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.