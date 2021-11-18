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Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:13 Son Güncelleme: 18.11.2021 10:23

Bir depo ve bir araçta bulundu! Piyasa değeri iki milyon lira...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bir depo ve bir araçta bulundu! Piyasa değeri iki milyon lira...

İstanbul Kaçakçılık Polisleri; çifte operasyonda piyasa değeri yaklaşık iki milyon lira olan binlerce şarj aleti, telefon bataryası ve kaçak tütün ele geçirdi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih'te bir depoda ve Bağcılar'da bir araçta arama yaptı.

Piyasa değeri yaklaşık 670 bin lira olan altı bin 832 adet farklı markalara ait şarj aleti, iki bin 840 adet farklı markalara ait cep telefonu bataryası, piyasa değeri yaklaşık bir milyon 270 bin lira olan 12 bin 674 paket kaçak sigara, 12 bin 310 adet kaçak puro, bir ton kaçak nargile tütünü, 71 kilo 282 gram kaçak tütün, 998 adet kaçak elektronik sigara cihazı, 750 bin adet sigara kağıdı ve filtre, altı bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Dokuz şüpheli gözaltına alındı.

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Bir depo ve bir araçta bulundu! Piyasa değeri iki milyon lira...
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