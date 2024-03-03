Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesindeki baklavacıda tüm geliri epilepsi hastası Muzaffer Ahmet'in tedavisi amacıyla yarın canlı yayın kampanyası başlatılıyor. "Bir Dilim Nefes Bir Dilim Umut" sloganıyla baklavaların porsiyonu 70 liradan satılacak. Kampanyayı gerçekleştiren Murat Çalık, "Bu genç kardeşimizin tedavisinde biraz olsun katkımız olacaksa bu en büyük kazançtır. Ramazan ayı öncesi hem halkımızın ağzını tatlandırmak hem bu kardeşimizin tedavisine destek olmak bizim için mutluluk kaynağıdır" dedi.