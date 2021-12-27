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Giriş Tarihi: 27.12.2021 09:51 Son Güncelleme: 27.12.2021 10:00

Bir dönem terör nedeniyle gidilemeyen Mergabütan Yaylası’nda kayak keyfi…

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Bir dönem terör nedeniyle gidilemeyen Mergabütan Yaylası’nda kayak keyfi…

İran ve Irak sınırını kesiştiği noktada yer alması nedeniyle uzun yıllar terör olaylarından en çok etkilenen Hakkâri’de, bir dönem terörden dolayı gidilemeyen Mergabütan Yaylası’nda kayak keyfi yapılmaya başlandı. 2 bin 800 rakımlı bölgede yapılan 6 bin metre uzunluğundaki pistte, vali, komutanlar, başsavcı, emniyet müdürü Hakkârililer ile birlikte kayak yaptı.

Terör örgütü PKK'dan yapılan operasyonlarla dağları temizlenen Hakkari'de, "Hakkari'de güzel şeyler oluyor.

Hakkari'de hayat var" sloganı ile sosyal faaliyetler alanında bölge halkı için önemli projelere imza atılıyor.

Bulardan biri de terör olayları nedeniyle yasaklı bölge olan Mergabütan Yaylası'nda yapılan kayak pisti oldu.

İran ve Irak sınırının kesiştiği noktada yer alan Hakkari'de, vatandaşlar 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Yaylası'ndaki kayak pistine akın etti.

50 odalı 120 yataklı 5 yıldızlı otel ayarında bir barınma kayak merkezi otelinin de bulunduğu Mergabütan Yaylası'ndaki 6 bin metre uzunluğundaki piste bölge halkı kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Hakkari'nin, bölgenin kayak sporunun merkezi olacağını ifade eden Vali İdris Akbıyık; "Hakkari tarihi günler yaşıyor. Türkiye'de en fazla kar Hakkari Mergabütan Kayak Merkezinde var.

Burada bir metreye yakın kar var. Öncelikle kayak severlere, çocuklarımıza, Hakkarililere, bölgeye ve Türkiye'ye hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, Vali Yardımcısı/İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım sağlanan huzur ile birlikte bölgeye gelen Hakkarililerle birlikte kayak yaptı.

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Bir dönem terör nedeniyle gidilemeyen Mergabütan Yaylası’nda kayak keyfi…
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