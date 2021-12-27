Bir dönem terör nedeniyle gidilemeyen Mergabütan Yaylası’nda kayak keyfi…

Terör örgütü PKK'dan yapılan operasyonlarla dağları temizlenen Hakkari'de, "Hakkari'de güzel şeyler oluyor.
Hakkari'de hayat var" sloganı ile sosyal faaliyetler alanında bölge halkı için önemli projelere imza atılıyor.
Bulardan biri de terör olayları nedeniyle yasaklı bölge olan Mergabütan Yaylası'nda yapılan kayak pisti oldu.
50 odalı 120 yataklı 5 yıldızlı otel ayarında bir barınma kayak merkezi otelinin de bulunduğu Mergabütan Yaylası'ndaki 6 bin metre uzunluğundaki piste bölge halkı kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Hakkari'nin, bölgenin kayak sporunun merkezi olacağını ifade eden Vali İdris Akbıyık; "Hakkari tarihi günler yaşıyor. Türkiye'de en fazla kar Hakkari Mergabütan Kayak Merkezinde var.
Burada bir metreye yakın kar var. Öncelikle kayak severlere, çocuklarımıza, Hakkarililere, bölgeye ve Türkiye'ye hayırlı olsun diyoruz" dedi.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, Vali Yardımcısı/İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım sağlanan huzur ile birlikte bölgeye gelen Hakkarililerle birlikte kayak yaptı.