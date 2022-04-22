Bir Dünya daha yok

Dünyayı yok edecek tehditlerle ilgili farkındalık yaratmanın en önemli yolu da yine eğitimden geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'yle okullarda da önemli mesafeler alındı. Bu farkındalığı eğitim sistemi içine entegre eden Uğur Okulları Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı'nı başlattıldı. 1 yıla yakın bir süredir okul öncesinden liseye tüm kademelerde Tarım ve Gıda, Enerji, Su ve Geri Dönüşüm temalarında çalışmalar yapılıyor. Programın sonuçları evlerimizde yapılan basit tasarrufların ne kadar önemli sonuçlar doğurduğunu gözler önüne serdi. SABAH'a konuşan Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek "Elektrik tasarrufuyla kişi başı 2 ton karbon emisyonu azalttık. Bu miktar doğaya kişi başı iki ağaç armağan etmeye denk geliyor. Su temamız kapsamında ise yıl sonunda ülkemizin en büyük 9'uncu gölü Uluabat Gölü'nün yarısı kadar su tasarrufu yapmış olacağız. Bireysel olarak incelendiğinde ise bir öğrencinin evinde aylık minimum 3 metreküp suyun sebepsiz kullanılmasının önüne geçildi. Bu değer bir hane için senede iki aylık su faturasına denk geliyor." dedi.





PRİZDE BIRAKILAN HER CİHAZ ENERJİ HARCIYOR

Elektrik tüketimi konusunda günlük alışkanlıklarımızı değiştirmenin önemine dikkat çeken Çiçek "İçinde transformatör olan her cihaz ister kullanılsın ister kullanılmasın prizde kaldığı müddetçe elektrik tüketmeye devam eder. Örneğin 18 saat prizde kalan şarj cihazları 486 Wh'lık enerji tüketir. Bu tüketim ayda 14.5 kWh yılda 174 kWh'lik enerji tüketimi demektir. Bu tüketim bedelini faturalara yansıtıp, sadece 100 bin hane için hesapladığınızda bile ulaşacağınız sonuç on milyonları geçecektir. Prizde unutulan şarj aletlerinden yola çıkarak yaptığımız hesap senede 2 ton karbon salınımına denk gelmektedir. Yani sadece 2 ağaç 1 evin şarj aletlerinin prizde kalmasının sonuçlarıyla mücadele ediyor" diye konuştu.





HER ÖĞRENCİDEN İKİ AĞAÇ ARMAĞAN

Enerji teması kapsamında, 10 binden fazla ilkokul ve ortaokul öğrencisinin gerçekleştirdiği 15 dakika ışık kapatma, 1 saat elektrikli eşya kullanmama, prizde fiş bırakmama gibi elektrik tasarrufuna yönelik farkındalık eylemleriyle 2 ayda evlerde kişi başı 2 ton karbon emisyonu azaltıldı. Elektrik enerjisinden kaynaklı azaltılan bu miktar doğaya kişi başı iki ağaç armağan etmeye denk geliyor. Toplamda 1 milyon 114 bin 225 TL'lik elektrik enerjisi (60.278,75 kWh) tasarrufu sağlandı.