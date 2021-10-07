Bir evde 2 pozıtif, 3 negatif

Ankara
'da edebiyat öğretmenliği yapan ve hamile olan Kübra Tuna
(27), aşı karşıtı ağabeyinden de etkilenerek, "Bebeğime bir şey olur" korkusuyla aşı yaptırmadı. Ağabeyi de bir süre önce koronavirüse yakalandı. Doğum için Kayseri
'deki ailesinin yanına gelen Tuna da, ağabeyinden virüs kaptı. Aşı olan annesi, babası ve kardeşinin testleri ise negatif çıktı.
'KORUYUCULUĞUNU GÖSTERİYOR'
Kayseri Şehir Hastanesi
'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan Tuna, "Ağabeyim aşı olma konusunda inat etmişti. Ama şu anda o da yanlış yaptığının ve aşı olması gerektiğinin farkına vardı. Annem, babam ve kardeşim çift doz aşı oldukları için, hem ağabeyimin hem de benim karantina sürecimde olumsuz etkilenmediler. Hepsinin testleri negatif çıktı. 5 kişilik ailede aşı olmayanların Kovid'e yakalanıp olanların ise yakalanmaması, aşının ne kadar koruyucu olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
REFAKATÇİSİ, AŞILI ANNESİ
Hastanedeki kızının başından ayrılmayan Belma Karabulut
ise "Şu anda, Kovid servisinde kızıma refakatçiysem, bu aşı sayesinde. Herkes aşısını olup maske-mesafe kurallarına uysun" dedi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Zehra Beştepe Dursun
ise "Yoğun bakımdaki hastalarımızın önemli bir kısmı aşısız hastalar. Bu grup içinde gebelerimiz de yer alıyor. Gebelerimizin birçoğu maalesef aşısız. Bunun sebebi 'Aşı olursam erken doğum yapar mıyım, bebeğim aşıdan zarar görür mü?' gibi korkular. Bu korkuyu da maalesef etraflarındaki insanlar tetikliyor" ifadelerini kullandı.