‘Bir evlat acısını daha kaldıramam’

37 yaşındaki Orhan Yetgin , ilik kanserine yakalanan kızı Bahar Melisa Yetgin 'in (14), ilaç parasını karşılamak için Elazığ 'dan Ankara'ya çalışmaya gidiyor. Yetgin, "2009'da 15 günlük kızım Medine'yi beyin kanaması sonucu kaybettim. İkinci kez evlat acısı yaşamaya dayanamam. Lütfen Melisa 'mı hep birlikte yaşatalım" diyerek SABAH aracılığı ile hayırseverlere şu sözlerle seslendi:KARŞILIYOR: Bir insanın evlatlarının sağlığıyla imtihanı çok zormuş, Allah düşmanımın başına vermesin. 2009'da 15 günlük kızım Medine'yi beyin kanaması sonucu kaybettim, aynı yıl kızım Melisa'ya da ilik kanseri teşhisi konuldu. Beynimden vurulmuşa döndüm, o an dünyam karardı. Ben ikinci bir evlat acısı yaşamak istemiyorum. Kızımın yaşam enerjisi solmasın. Evladımın kan değerlerinin düzenlenmesi için iki ayda bir iğne yapılması gerekiyor. Yurt dışından getirilen iğnenin maliyeti bin euro ve bunun 660 euro'sunu devletimiz karşılıyor. Allah devletimizden razı olsun. Geri kalan miktar için inşaatlarda çalışıyorum. Yazları bağ bahçelerde gündelikçi olarak gidiyorum. BAĞ- KUR'umu yatırıyorum.ERİMESİN: 2012'de kızım iyileşmişti. 2013'te kanser yeniden nüksetti. Ayakta tedaviye başladık. Kızım şu an 14 yaşında. 18 yaşına dek ilaç tedavisi devam eder ve ilaca olumlu yanıt verirse ilik nakline gerek kalmayacak. Kızım iğne olmadığı zaman kilo kaybediyor ve kilo vermemesi gerek. Evladımın gözümün önünde mum gibi erimesini istemiyorum. Hiçbir baba çocuğunun göz göre göre ölüme gitmesini istemez. Elimden geldiği kadar çalışıyorum ama yetişemiyorum. Lütfen kızım Melisa'yı hep birlikte yaşatalım. Bir evladımın daha gülüşü solmasın. Bir yaşında bir oğlum var onun iliği ablasına uyumlu. İnşallah ilik nakline gerek kalmaz ve evladım iyileşir.