Bir facia olmadan önlem alınsın

Amasya'nın Sarayözü Köyü'nde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Nadire Sayar'a ait ahşap ev, gece geç saatlerde alevlere teslim oldu. Nadire nineyi kurtaran köy halkı, elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangını 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylüler de itfaiye gelene kadar yangına kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştı. Amasya kent merkezine en uzak köylerden biri olan Sarayözü Köyü'ne itfaiye ekipleri 1 saatten daha uzun bir sürede ulaşabildi. Evi kül olan ve kış kapıdayken yuvasız kalan Nadire nine, komşularına misafir olmak zorunda kaldı. Yangında can kaybı olmaması tek teselli kaynağı oldu.Köylüler, itfaiyenin köylere ulaşımında yaşanan gecikmelere dikkat çekerek, civardaki 32 köye hizmet verebilecek bir itfaiye istasyonu kurulması çağrısında bulundu. Daha önce köye yakın beldelerde itfaiye istasyonları bulunduğunu ancak bu beldeler köy statüsüne geçince itfaiye birimlerinin de kapandığını hatırlatan Sarayözü Köyü Derneği Başkanı Turgay Ünsal, çevrede bulunan 32 köyün yangın riski ile karşı karşıya olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:"Köylerimizde itfaiye hizmetinin yetersizliği ciddi bir sorun teşkil ediyor. Mevcut durumda itfaiyenin köylerimize ulaşması en erken 1 saat sürüyor. Bu gecikme, yangınların zamanında söndürülememesine neden olurken büyük facialara davetiye çıkarıyor. Bu nedenle en az 32 köyümüze hizmet verecek bir itfaiye istasyonunun ya da yangın söndürmede kullanılabilecek araçların Aydınca veya Ezinepazarı'nda konuşlandırılması gerekiyor. Bu konunun Valimiz ve İl Özel İdaresi yetkilileri tarafından ele alınmasını talep ediyoruz. Bir facia yaşanmadan önlem alınmasını istiyoruz."Köylerine yakın bir noktada itfaiye ekibinin olması gerektiğinin altını çizen Sarayözü Köyü Muhtarı Kazım Pelit ise, o gece yangın anında havanın rüzgarlı olmayışının büyük bir felaketi önlediğini ifade etti. Köydeki evlerin birçoğunun ahşap ve bitişik olduğunu söyleyen Muhtar Pelit, "Köyümüz Amasya'ya çok uzak. İtfaiye ekipleri gelene kadar Nadire ninemizin evi kül oldu. Allahtan o gün hava rüzgarlı değildi, yangın diğer evlere sıçramadı. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Ancak her zaman bu kadar şanslı olamayabiliriz. Köyümüz yakınlarına bir itfaiye istasyonu, en azından bir itfaiye aracı istiyoruz" görüşünü dile getirdi.Yangında evi küle dönen, komşuları tarafından kurtarılan Nadire Sayar'a yakınları kol kanat gerdi. Kış öncesi evsiz kalan yaşlı kadın, evinin yeniden inşa edilmesi için yardım bekliyor.