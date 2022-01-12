Bir garip babalık davası

Adana'da yaşayan Mesut Can Silindir (30), İsotlar Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan İsot'un, 9 yıl önce ölen iş insanı babası Osman İsot'un gerçek babası olduğu iddiasıyla dava açtı. Dava DNA incelemesi aşamasına gelmişken Silindir, İsot ailesi ile gizli bir anlaşma yaparak davadan vazgeçip, avukatı Varol Turbay'ı azletti. Turbay da vekâlet ücretini tahsil edebilmek için Silindir ile nüfusta görünen 5 kardeşine dava açtı. Üvey abla Selvi Silindir (35) de haksız yere vekâlet ücreti istendiğini belirterek iptali davası açarak, İsot'un mezarının açılıp DNA testi yapılmasını istedi. Selvi Silindir, "Rahmetli babam Mesut'un annesi Candan Sakru için annemi terk etti. Mesut kardeşim çıkmazsa, ona ve annesine tazminat davası açacağım" dedi.