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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Bir gecede iki silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

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Bir gecede iki silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da önceki gece 2 ayrı silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.
Esenler, TEM O-3 bağlantı yolunda seyir halindeki otomobile, başka bir araçtan yapılan silahlı saldırıda Ömer Faruk Özçelik, hayatını kaybetti. Özçelik'in 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş Cezaevi'nden firar ettiği öğrenildi. Özçelik'in yanındaki bir kişi de ağır yaralandı.
Esenyurt'ta ise İbrahim Yurduseven, arkadaşı olduğu iddia edilen B.O. (20) tarafından silahla öldürüldü. Şüpheli B.O. olay yerinden kaçarken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yurduseven, yaşamını yitirdi.

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Bir gecede iki silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
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