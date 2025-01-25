Haberler Yaşam Haberleri Bir gecede iki yangın! Fabrika ve oto galeri küle döndü
Giriş Tarihi: 25.1.2025 10:41 Son Güncelleme: 25.1.2025 11:22

Bir gecede iki yangın! Fabrika ve oto galeri küle döndü

Bursa dün gece alevlerle aydınlandı. Gece yarısı bir fabrikadan yükselen alevler her yanı sardı. Ekipler yangını söndürmeye çalışırken, bu kez bir oto galerinden alevlerin yükseldiği ihbarı geldi. Ses sistemleri üreten fabrika ile içinde 13 araç bulunan oto galeri saatler içinde küle döndü.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bir gecede iki yangın! Fabrika ve oto galeri küle döndü

İlk yangın ihbarı Nilüfer ilçesi Tahtalı mahallesinde faaliyet gösteren ve ses sistemleri üreten bir fabrikadan geldi. 00.30'da yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, ekipler alevlere müdahale etti. Fabrikanın tamamını saran alevler yaklaşık 2 saat süren müdahale ile kontrol altına alındı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebi ise yapılacak olan incelemelerle ortaya çıkacak.

13 ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Fabrika yangınında soğutma çalışmalarını sürdüğü dakikalarda bu kez Osmangazi ilçesi Altınova mahallesinden 04.00'da bir yangın ihbarı daha geldi. Bölgede bulunan bir oto galeri işletmesinde çıkan yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler yan tarafta bulunan oto tamircisine de sıçradı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 13 araç küle döndü. Yapılan ilk incelemelerde sabotaj üzerinde durulduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Bir gecede iki yangın! Fabrika ve oto galeri küle döndü
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