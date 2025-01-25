Bir gecede iki yangın! Fabrika ve oto galeri küle döndü

İlk yangın ihbarı Nilüfer ilçesi Tahtalı mahallesinde faaliyet gösteren ve ses sistemleri üreten bir fabrikadan geldi. 00.30'da yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, ekipler alevlere müdahale etti. Fabrikanın tamamını saran alevler yaklaşık 2 saat süren müdahale ile kontrol altına alındı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebi ise yapılacak olan incelemelerle ortaya çıkacak.

13 ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Fabrika yangınında soğutma çalışmalarını sürdüğü dakikalarda bu kez Osmangazi ilçesi Altınova mahallesinden 04.00'da bir yangın ihbarı daha geldi. Bölgede bulunan bir oto galeri işletmesinde çıkan yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler yan tarafta bulunan oto tamircisine de sıçradı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 13 araç küle döndü. Yapılan ilk incelemelerde sabotaj üzerinde durulduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.