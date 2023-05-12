Bir grup doktordan Facebook’ta şoke eden paylaşımlar!

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere sayılı günler kala muhalefeti destekleyen bazı sağlık çalışanlarının 65 yaş üstü hastalara hastaneye yatmalarına gerek olmadığı halde seçimin olduğu hafta sonuna yatış verdiği iddia edildi. Sosyal medya platformu Facebook'taki sağlık çalışanlarının yer aldığı grupta itiraf niteliğindeki skandalın yazışmaları da yer alıyor.

"BAHAR GELSİN DİYE BEN DAHA NE YAPAYIM!"

Paylaşımların yapıldığı grup yazışmalarında bir sağlık çalışanı ise "65 yaş üstü 5 hastaya hafta sonu için yatış verdim. Ben daha ne yapayım bu bahar gelsin diye" paylaşımı yaptı. Başka paylaşımlarda ise bazı sağlık çalışanları "Bu grup kişi başı birer 65 üstü hasta yatırsak, bayağı bir katkımız olur", "Cebindeki telefonu çıkar diyen dayılardan seçeydin" gibi ifadeler yer aldı. Muhalefete destek veren paylaşımlar da yazışmalarda yer aldı.

"SANDIK ORAYA GELİR!"

Bazıları bunun bir espri olduğunu vurguladı ama "65 yaş üstü 5 hastaya hafta sonu için yatış verdim. Ben daha ne yapayım bu bahar gelsin diye" cümlesine bir başka sağlık çalışanı "Yaşlılar ve engelliler için seçim hizmeti düzenlenmiştir. Sandık oraya gelir" yorumunu yaptı. Kimi doktorlar ise 65 yaş üstü hastalara seçimin olduğu hafta sonu için yatış verildiğini yazan sağlık çalışanını uyararak paylaşımını silmesini istedi. Ancak sağlık çalışanı "Bunun için işten olacaksak, o ülkeye bahar geç bile kalmış. İyi niyetin için teşekkür ederim hocam ama asla silmem" dedi.