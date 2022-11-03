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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Bir gün arayla ağabeyi ve yengesini kaybetti

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın bir süre önce Kovid-19’a yakalanan ağabeyi ve yengesi birer gün arayla hayatını kaybetti

DHA
Bir gün arayla ağabeyi ve yengesini kaybetti
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan ağabeyi emekli Tuğgeneral Kenan Sancar (90) ile yengesi 3 çocuk annesi Nezihe Sancar (90), 15 gün önce Kovid-19 nedeniyle İzmir Tepecik ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Nezihe Sancar, 1 Kasım sabahı yaşamını yitirdi. Nezihe Sancar, Seferihisar ilçesindeki Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kenan Sancar ise eşinin ölümünün ardından bir gün sonra hayatını kaybetti. Kenan Sancar dün öğle vakti Seferihisar Merkez Mezarlığı'nda düzenlenen askeri törenin ardından eşinin yanında toprağa verildi. Aziz Sancar ve eşi ise katılamadıkları cenazeye çelenk gönderdi.
Öte yandan, Aziz Sancar'ın yeğeni Ülkü Sancar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Seni sözünle, özünle uğurluyoruz: Zamanın içinde yeri kalmadığını anladığında gitmesini bilen insan en asil insandır" dedi.

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Bir gün arayla ağabeyi ve yengesini kaybetti
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