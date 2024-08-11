Bir gün önce affettiği kocasının kurbanı oldu

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan Serpil (35) ve Harun Gül (40) çifti, 2 yıldır kıskançlık nedeniyle boşanma aşamasına gelmiş ve ayrı yaşamaya başlamışlardı. Çocuklarından birinin sünnet merasimi sebebiyle bir araya gelen çiftin arasındaki kısa süreli barış ortamı çocuklara kim bakacak kavgasıyla son buldu.İddiaya göre Harun Gül'ün, 4 çocuğunu da annelerine göstermemesinden ötürü tartışma çıktı. Sokağa kadar taşan tartışmada Serpil Gül, eşinden kaçmak isterken yere düştü ve Harun Gül'ün silahından çıkan kurşunla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri geldiklerinde Harun Gül'ü, eşinin başında beklerken gördü. İntihar girişiminde bulunmaya çalışan Gül, gözaltına alındı. Talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Serpil Gül'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken şüpheli eş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Talihsiz kadının cenazesi dün sabah saatlerinde yakınlarına teslim edildi.Sultanbeyli'deki Abdurrahman Gazi Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesi konuşan Serpil Gül'ün ağabeyi Cihan Yılmaz, "Benim devlet büyüklerimden ricam, başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesinler. 3 yıldır ayrılar ve kadını kandırıyor. 'Gel çocuk sünnet olacak' diyor. Her şey planlı, kasıtlı. Kafasına sıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum, bu olayın üzerine gidilsin. Güçlü bir devlet inşallah bunun hakkından gelir"dedi. Görgü tanığı Orhan Güngör, "Bir ses geldi, baktım kadına 2 el ateş etti. Kadın yere düştükten sonra mermiyi namluya bir daha verdi. Kafasına bir daha sıktı. Kendi kafasına silahı dayadı ama sıkamadı." dedi. Çevre sakini Feyzullah Katmerlikaya, "Kimseyi yanına yaklaştırmadığı için ambulans giremedi. Ekipler geldi, adamı gözaltına aldılar. Çevredeki vatandaşlar linç" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Serpil Gül, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.