Haberler Yaşam Haberleri Bir günde 2 bin İETT otobüsü seferden çekildi
Giriş Tarihi: 25.1.2024

Bir günde 2 bin İETT otobüsü seferden çekildi

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Bir günde 2 bin İETT otobüsü seferden çekildi
İstanbul genelinde dün İETT otobüslerinde yaşanan arıza, kaza gibi sebeplerden dolayı 2 binin üzerinde sefer yapılamadı. Kent genelinde yüzde 90'a varan trafik sıkışıklığı yaşandı.

'KURUM VE EKİBİ ÇÖZER'
Konuyla ilgili olarak SABAH'a açıklama yapan İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bu sorunlara kulağını tıkayan, vurdum duymazlığını devam ettiren bir İBB anlayışıyla karşı karşıyayız. 31 Mart'ta İstanbul muradına erdikten sonra bu 5 yıllık sürede baş gösteren problemlerin hepsini Murat Kurum ve deneyimli ekibi çözecektir. İstanbul'u kaldığı yerden o eski güzel günlerine Allah'ın izniyle kavuşturacağız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte Reisi'nin Ankara ziyaretinin şifreleri... Bölgede dengeler değişiyor...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için flaş adım: Biden yönetimi harekete geçti
SON DAKİKA | İran ile yeni sınır kapılarının açılması gündemde! Başkan Erdoğan: Çalışmalar sürüyor
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ve İbrahim Reisi'den ortak toplantı: Teröre karşı işbirliğini güçlendireceğiz mesajı
Son dakika: Fenerbahçe son nefeste 3 puanı aldı! Kanarya, deplasmanda Başakşehir’i tek golle yıktı…
İBB ulaşımı durdurdu
Test eden Alman hayran kalıyor
Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı
Keşke trans olsalardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir günde 2 bin İETT otobüsü seferden çekildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA