Bir günde 2 bin İETT otobüsü seferden çekildi

İstanbul genelinde dün İETT otobüslerinde yaşanan arıza, kaza gibi sebeplerden dolayı 2 binin üzerinde sefer yapılamadı. Kent genelinde yüzde 90'a varan trafik sıkışıklığı yaşandı.Konuyla ilgili olarak SABAH'a açıklama yapan İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bu sorunlara kulağını tıkayan, vurdum duymazlığını devam ettiren bir İBB anlayışıyla karşı karşıyayız. 31 Mart'ta İstanbul muradına erdikten sonra bu 5 yıllık sürede baş gösteren problemlerin hepsini Murat Kurum ve deneyimli ekibi çözecektir. İstanbul'u kaldığı yerden o eski güzel günlerine Allah'ın izniyle kavuşturacağız" dedi.