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Giriş Tarihi: 29.10.2022

Bir günde 2 İETT otobüsü kazası

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Bir günde 2 İETT otobüsü kazası
İstanbul'da gün geçmiyor ki İETT otobüslerinde bir kaza ya da yangın yaşanmasın. Dün de 2 ayrı olayda İETT otobüsleri kaza yaptı. İlk kaza, Kadıköy Hasanpaşa'da meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, park halindeki araçlara çarptıktan sonra Gazhane Müzesi'nin duvarına çarptı. Şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. İkinci kaza ise Küçükçekmece'de oldu. Sabah saatlerinde Halkalı Koru Caddesi'nde sefere başlamak üzere yola çıkan İETT otobüsünün şoförü, aracın kontrolünü kaybetti. Kayan otobüs yol kenarındaki yön levhalarına ve bariyerlere çarptıktan sonra durabildi. Otobüste yolcu olmaması olası faciayı önledi.

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Bir günde 2 İETT otobüsü kazası
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