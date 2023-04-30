Bir günde 6 ilçede 8 yatırım

Konya'nın dört bir yanını ihya etmek ve Konyalıları en iyi hizmetlerle buluşturmak için var güçleriyle gayret ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bizim tek sevdamız millet sevdasıdır, memleket sevdasıdır. Milletimizin duası ve bizlere olan desteği var olduğu müddetçe; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda emin adımlarla ilerlemeye ve ülkemizi çok daha aydınlık yarınlarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.Cuma günü çok yoğun bir programı geride bırakan Başkan Altay, güne Büyükşehir Belediyesi'nin Meram Belediyesi'yle birlikte yürüttüğü Büyük Larende Dönüşümü kapsamında Karatay bölgesine Larende esnafı için yapılacak dükkânların temel atma programına katıldı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Adayları Armağan Güleç Korumaz ve Mehmet Baykan'ın da katıldığı programda maliyeti 200 milyon lirayı aşan hizmetin temeli atıldı.Ardından Emirgazi ilçesine hareket eden Başkan Altay, burada AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Burhanettin Sevencan, Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak, AK Parti Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakçı ve MHP Emirgazi İlçe Başkanı Mehmet Tanrıverdi eşliğinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Emirgazi ilçesine kazandırılan Şehir Konağı'nın açılışını yaptı.Daha sonra Karapınar'a geçen Başkan Altay, cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek esnaf ziyaretlerinde bulundu. Karapınarlıların yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Altay; Karapınar Ticaret Merkezi, Katlı Otoparkı ve Kitap Kafe'nin açılışlarını yaptı.Yatırım seferberliğine Ereğli'de devam eden Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 38 milyon liralık Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışını yaptı. Başkan Altay ilçe programları kapsamında Halkapınar'da ilçe esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Gün boyunca yoğun bir tempo içerisinde merkez dışındaki ilçelerde programdan programa koşan Başkan Altay, son olarak akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu ilçesine kazandırılan Şefikcan Parkı'nın 2. Etap açılışı ve 3. Etap temel atma programına katıldı.Konya'nın 31 ilçesinin topyekûn kalkınması için adeta yatırım seferberliği başlattıklarını kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, "Konya'mızın dört bir yanını ihya etmek ve hemşerilerimizi en iyi hizmetlerle buluşturmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Bizim tek sevdamız millet sevdasıdır, memleket sevdasıdır. Bu anlayış sayesinde ülkemize ve Konya'mıza sayısız eserler kazandırıyoruz. Bugünden sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin duası ve bizlere olan desteği var olduğu müddetçe; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda emin adımlarla ilerlemeye ve ülkemizi çok daha aydınlık yarınlarla buluşturmaya devam edeceğiz. İlçelerde hemşerilerimizi 2 Mayıs'ta Kılıçarslan Meydanı'nda olacak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya Mitingi'ne de davet ettik. Vatandaşlarımızdan gördüğümüz ilgi ve alaka bizi daha çok çalışmak için motive ediyor. Tüm Konyalılara gösterdikleri sıcak karşılamadan dolayı şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.