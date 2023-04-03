Haberler Yaşam Haberleri Bir günde iki cinayet
Giriş Tarihi: 3.4.2023 09:37 Son Güncelleme: 3.4.2023 09:49

Bir günde iki cinayet

Gaziantep'te tartıştığı şahıs ya da şahıslar tarafından boğazından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Bir günde iki cinayet

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Sarıgüllük Mahallesi'ndeki Nilgün İsmet Akınalan İlkokulu'nun bahçesinde meydana gelen olayda, Murat Özdemir (18) ile bir grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tartıştığı şahıslardan biri tarafından boğazından bıçaklanan Murat Özdemir, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Öte yandan Şahinbey ilçesinin Vatan mahallesinde meydana gelen olayda ise, 16 yaşındaki Zeki C. tartıştığı bir kişi tarafından boğazından bıçaklandı. Ağır yaralanan Zeki C. kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Polis iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni 'seccade pozu' Özlem Gürses'i fena afallattı: Kılıçdaroğlu'nu bıraktı 2 isme yüklendi!
Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı ilk fotoğraf değilmiş! İşte yeni görüntü
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
Halk TV'de skandal! Mehmet Tezkan Başkan Erdoğan'ı dinleyenlere 'cahil' dedi
Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça kin kustu! Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Bu zihniyete geçit vermemeliyiz
Kadıköy'de taraftarlardan flaş tepki! Beşiktaş derbisinde "Ali Koç istifa" sesleri...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti'de büyük kavga: Demokrasi naraları lafta kaldı! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu
Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu için tarih belli oldu
Son dakika: Dev derbide kazanan Beşiktaş! Cenk Tosun, Redmond ve Aboubakar sahne aldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir günde iki cinayet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA