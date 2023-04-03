Bir günde iki cinayet

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Sarıgüllük Mahallesi'ndeki Nilgün İsmet Akınalan İlkokulu'nun bahçesinde meydana gelen olayda, Murat Özdemir (18) ile bir grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tartıştığı şahıslardan biri tarafından boğazından bıçaklanan Murat Özdemir, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Öte yandan Şahinbey ilçesinin Vatan mahallesinde meydana gelen olayda ise, 16 yaşındaki Zeki C. tartıştığı bir kişi tarafından boğazından bıçaklandı. Ağır yaralanan Zeki C. kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Polis iki olayla ilgili soruşturma başlattı.