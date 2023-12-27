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Giriş Tarihi: 27.12.2023 11:30 Son Güncelleme: 27.12.2023 11:35

Bir günde iki kez bıçaklandı Önce kavgada, sonra da hastanede...

İzmir’de sokakta kavgada bıçaklanan A.Ö. (29) tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan 2 şüpheli hastaneye giden şüpheli A.Ö.’yü travma bölümünde bu kez de omzundan bıçakladı. A.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Bir günde iki kez bıçaklandı Önce kavgada, sonra da hastanede...

Olay, gece saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda bıçaklanan A.Ö., yakınları tarafından özel bir araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

A.Ö. burada travma bölümünde tedavi gördüğü sırada, kavgaya karıştığı ileri sürülen 2 kişi motosikletle hastaneye gelerek, yaralıyı bir kez de omzundan bıçakladı.

Olay sonrası şüpheliler suç aleti ile kaçarken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı A.Ö. hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Bir günde iki kez bıçaklandı Önce kavgada, sonra da hastanede...
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