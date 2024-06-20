Bir günlüğüne geldiği tatilde boğuldu

Konya'dayaşayan Ramazan Pekdurmaz (30), önceki gün arkadaşlarıyla birlikte günübirlik tatil için Antalya'nın Manavgat ilçesine gitti. Akşam saat 19.30 sularında serinlemek için Manavgat Irmağı'na giren Ramazan Pekdurmaz, yüzme bilmediği için suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardım etme çabaları da sonuçsuz kalan evli ve 3 çocuk babası Durmaz, boğuldu. Görevliler tarafından sudan çıkarılan Ramazan Pekdurmaz'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Pekdurmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü. Aile yakınları, "Bir günlüğüne arkadaşı ile birlikte Manavgat'a gelmişti. Yüzme bilmiyordu" dedi. Pekdurmaz'ın cenazesi, Konya Uluırmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.