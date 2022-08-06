Bir günlük bebek helikopterle hastaneye sevk edildi

Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında 1 günlük bebek 25 haftalık 775 gr olarak doğdu. Boyun altında meningosel ensefalosel tarzı küçük bir kese bulunan bebeğin ileri tetkik ve yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı için nakline karar verildi.
Karar üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan istenen Helikopter Ambulans Şırnak Havaalanı'na indi.
112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla havaalanına görülen bebek, helikopter ambulansla Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.