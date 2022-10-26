Bir günlük bebek uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dünyaya gelen ve kalp yetmezliği olduğu belirlenen bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

Mardin'in Kızıltepe Devlet Hastanesinde doğan 1 günlük bebek ameliyat için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Kızıltepe ilçesinde ikamet eden Sakin Çiftinin çocukları dün Kızıltepe Devlet Hastanesi doğum servisinde sezaryan ile dünyaya geldi. Doğum sonrası yapılan tetkik ve teşhiste bebeğin kalbinin gelişmediği belirlendi.

Hastane yetkilileri, durumu Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne bildirdi. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşme sonunda İstanbul'da tedavi edilmesine karar verilen bebeğin nakli için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, bugün sabah saatlerinde Mardin'e geldi.

Hastaneden kuvöz içerisinde ambulansa getirilen bebek, Mardin Havalimanı'nda bekleyen ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi. Bebek Sakin, İstanbul Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alınacak.