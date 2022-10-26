Haberler Yaşam Haberleri Bir günlük bebek uçak ambulansla İstanbul'a sevk edildi
Giriş Tarihi: 26.10.2022 13:09 Son Güncelleme: 26.10.2022 13:15

Bir günlük bebek uçak ambulansla İstanbul'a sevk edildi

Mardin'de dün doğan "Sakin" isimli bebeğin, kongenital kalp hastalığı ön tanısıyla ameliyat için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Bir günlük bebek uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dünyaya gelen ve kalp yetmezliği olduğu belirlenen bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.
Mardin'in Kızıltepe Devlet Hastanesinde doğan 1 günlük bebek ameliyat için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Kızıltepe ilçesinde ikamet eden Sakin Çiftinin çocukları dün Kızıltepe Devlet Hastanesi doğum servisinde sezaryan ile dünyaya geldi. Doğum sonrası yapılan tetkik ve teşhiste bebeğin kalbinin gelişmediği belirlendi.

Hastane yetkilileri, durumu Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne bildirdi. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşme sonunda İstanbul'da tedavi edilmesine karar verilen bebeğin nakli için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, bugün sabah saatlerinde Mardin'e geldi.

Hastaneden kuvöz içerisinde ambulansa getirilen bebek, Mardin Havalimanı'nda bekleyen ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi. Bebek Sakin, İstanbul Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alınacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Bakan Bilgin açıkladı: Sözleşmeliye kadro için kapsam belli oldu! Sözleşmeli memura kadro yasası ne zaman çıkacak?
Akasya Durağı'nda Obayana'nın aşkı Dilek'ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez'in değişimi dudak uçuklattı!
90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı!
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen'in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı
SON DAKİKA | TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
FETÖ'cü pişkinliği pes dedirtti! Yakalananların birçoğu savunmasında aynı ifadeyi verdi
Türkiye dışında sadece 1 ülke yapabildi! Akıncı TİHA şimdi daha güçlü: 55 km'den vurabiliyor
Son dakika | İzmir Belediyesi'nin PKK'lı şefi Karayılan'ın yakın adamı çıktı! Görevi PKK’lılara kimlik ayarlamak
Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!
Son Dakika | Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Ünlü televizyon ve radyo sunucusu Halit Kıvanç'tan acı haber...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir günlük bebek uçak ambulansla İstanbul'a sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA