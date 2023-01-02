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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Bir hafta önce ehliyetini aldı, alkollü yakalandı

İHA
Bir hafta önce ehliyetini aldı, alkollü yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri yılbaşı sebebiyle yaptığı denetimde araçları durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Bir aracı durduran polis ekipleri Sefa K. isimli stajyer sürücünün 0.58 promil alkollü olduğunu tespit etti. Sürücü Sefa K.'ye 4 bin 64 TL para cezası kesilirken ehliyetini de iptal etti. Ayrıca araçta çekildi. Ehliyetini kaptırmak istemeyen Sefa K., polislere dil döktüyse de başarılı olamadı. Sefa K.'nin yeni yılla birlikte 19 yaşına girdiği, ehliyetini ise bir hafta önce aldığı öğrenildi. Alkollü araç kullanan bir diğer sürücü ise çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi.

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Bir hafta önce ehliyetini aldı, alkollü yakalandı
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