Bir hafta sonra düğünü vardı boğularak öldü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Gaziantep'ten arkadaşıyla birlikte gelen 26 yaşındaki Musa Kayatürk, Fırat Nehri kenarında yüzünü yıkamak isterken suya düştü. Suda arama yapan dalgıç polisler yaklaşık bir saat sonra gencin cansız bedenine ulaştı. Talihsiz gencin nişanlı olduğu bir hafta sonra ise düğününün yapılacağı öğrenildi. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde nişanlısıyla gittiği göl kenarında piknik yaparken berinlemek için suya giren yusuf Aksarı (25) boğularak can verdi. aksarı'nın 4 ay sonra düğünü olduğu öğrenildi. Suriyeli 13 yaşındaki Ahmet El-Derviş, Diyarbakır'da serinlemek için girdiği Kengerli Göleti'nde kayboldu. Derviş, 3 saat sonra ekiplerce ölü bulundu. -