Bir haftada 169 gözaltı

Adana'da polis, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik olarak, son bir haftada 145 ayrı operasyon gerçekleştirdi; yapılan şok baskınlarda 169 kişi gözaltına alındı. Farklı türde uyuşturucu maddelerle yakalanan zanlılardan 16'sı tutuklandı, 14'ü 'adli kontrol' şartı, 139'u da alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda; 4 bin 900 adet 'Captagon' adlı sentetik uyuşturucu hap, bir kilo 171 gram metamfetamin, yeşil ve kırmızı reçeteyle verildiği gibi uyuşturucu özelliği de olan 706 hap, 706 gram Bonzai, 88 gram esrar, 24 adet 'Ectasy' adlı yine sentetik uyuşturucu hap, 19 gram eroin, bir gram kokain ve bir adet de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı; 14'ü 'adli kontrol' şartıyla; 139'u da alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.