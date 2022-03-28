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Giriş Tarihi: 28.3.2022 10:43 Son Güncelleme: 28.3.2022 11:02

Bir haftada 169 gözaltı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Bir haftada 169 gözaltı

Adana’da polis, torbacı olarak bilinen zehir tacirlerine nefes aldırmıyor. Kent merkezinde son bir haftada zehir tacirlerine yönelik 145 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda toplam 169 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polis, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik olarak, son bir haftada 145 ayrı operasyon gerçekleştirdi; yapılan şok baskınlarda 169 kişi gözaltına alındı. Farklı türde uyuşturucu maddelerle yakalanan zanlılardan 16'sı tutuklandı, 14'ü 'adli kontrol' şartı, 139'u da alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLENLER
Yapılan aramalarda; 4 bin 900 adet 'Captagon' adlı sentetik uyuşturucu hap, bir kilo 171 gram metamfetamin, yeşil ve kırmızı reçeteyle verildiği gibi uyuşturucu özelliği de olan 706 hap, 706 gram Bonzai, 88 gram esrar, 24 adet 'Ectasy' adlı yine sentetik uyuşturucu hap, 19 gram eroin, bir gram kokain ve bir adet de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı; 14'ü 'adli kontrol' şartıyla; 139'u da alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

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Bir haftada 169 gözaltı
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