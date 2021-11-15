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Giriş Tarihi: 15.11.2021 10:10 Son Güncelleme: 15.11.2021 10:17

Bir haftada 173 torbacı yakalandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Bir haftada 173 torbacı yakalandı

Adana polisi bir haftada 129 adrese operasyon düzenledi. 173 şüphelinin yakalandığı şok baskınlarda zanlılarının adreslerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 8-14 Kasım tarihleri arasında operasyonlar düzenledi.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Narkotik ekipleri 129 adrese yaptığı şok baskınlarda 173 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 104 kilo 38 gram esrar, 2 bin 750 uyuşturucu hap, 2 kilo 128 gram bonzai, 1 kilo 142 gram metamfetamin, 42 gram eroin, 6 gram kokain, 1 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 39 bin 655 lira ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 19'u adli kontrol şartı, 136'sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Bir haftada 173 torbacı yakalandı
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