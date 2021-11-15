Bir haftada 173 torbacı yakalandı

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Narkotik ekipleri 129 adrese yaptığı şok baskınlarda 173 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 104 kilo 38 gram esrar, 2 bin 750 uyuşturucu hap, 2 kilo 128 gram bonzai, 1 kilo 142 gram metamfetamin, 42 gram eroin, 6 gram kokain, 1 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 39 bin 655 lira ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 19'u adli kontrol şartı, 136'sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.