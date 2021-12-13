Haberler Yaşam Haberleri Bir haftada 375 gözaltı
Giriş Tarihi: 13.12.2021 14:19 Son Güncelleme: 13.12.2021 14:22

Bir haftada 375 gözaltı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Bir haftada 375 gözaltı

Gaziantep’te polisin uyuşturucu operasyonlarında bir hafta içinde 375 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet'inin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir hafta içinde yaptığı operasyonlarda 375 kişi hakkında uyuşturucu satmak ve kullanma suçlarından işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 06 Aralık 2021-12 Aralık 2021 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda bir kilo 743 gram metamfetamin, 975 gram sentetik kannabinoid, 262 gram esrar, 70 gram eroin, 215 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 1 adet tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 375 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, adli makamlara sevk edilen 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

14 yıl önce kâbuslar bitti büyük rüya gerçeğe döndü: Bolu Tüneli
Altın gram fiyatı PSİKOLOJİK BANDI KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 13 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
SON DAKİKA | Merkez Bankası döviz kurları için 4. kez harekete geçti!
SON DAKİKA: İBB'de yeni skandal! PKK'nın dağ kadrosundan sonra polisin şehit edildiği olaya karışan DHKP-C'li teröristi de işe aldılar
SON DAKİKA | İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanlarının ifadeleri şoke etti
Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası şok sözler! "Oyuna girmek istemedi"
AK Parti'nin hazırladığı düzenlemenin detayları belli oldu! Stokçular için ağır cezalar geliyor
Son dakika: Ceyhun Fersoy gittiği mekanda saldırıya uğradı! Hastanelik olan oyuncu son halini paylaştı
HDP'nin İstanbul Kongresi'nden skandal görüntüler! Öcalan sloganlarıyla PKK marşı okuyup ant içtiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir haftada 375 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA