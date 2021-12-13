Bir haftada 375 gözaltı

Gaziantep Emniyet'inin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir hafta içinde yaptığı operasyonlarda 375 kişi hakkında uyuşturucu satmak ve kullanma suçlarından işlem yapıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 06 Aralık 2021-12 Aralık 2021 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda bir kilo 743 gram metamfetamin, 975 gram sentetik kannabinoid, 262 gram esrar, 70 gram eroin, 215 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 1 adet tüfek ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 375 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, adli makamlara sevk edilen 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.