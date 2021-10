Bir haftada 400 bin liralık hırsızlık

Osmaniye'den Adana'ya geldiler; gözlerine kestirdikleri apartmandaki daireleri adres sorma bahanesiyle tek tek dolaşıp, evde kimsenin olmadığı dairelerin kapısını levyeyle açıp içeri girip hırsızlık yaptılar. Son bir haftada 9 ev ve bir işyerinden 350 bin liralık ziynet eşyası ve 50 bin lira da nakit para çalan 18 yaşındaki E.Ç. ve 15 yaşındaki kız kardeşi M.Ç., güvenlik kameralarından iz süren polis tarafından, Osmaniye'ye dönmek isterken bindikleri otobüste kıskıvrak yakalandı. Abla tutuklandı; kardeşi serbest kaldı. Zanlıların, apartmanlara girip, sonrasında koşarak uzaklaştığı anlar da güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

400 BİN LİRALIK SOYGUN

Son bir haftada 9 ev ve bir işyerinden yaklaşık 350 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 50 bin lira da nakit para çalındı. Ardı ardına yaşanan hırsızlık olayları sonrasında harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilk iş olarak bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan görüntü analizlerinde de 3 kadının izine ulaşıldı.

KİMLİKLERİNİ TESPİT ETTİ

Yine güvenlik kameralarından iz süren polis, söz konusu şüphelileri adım adım takip etti ve onların Osmaniye'den Adana'ya gelip hırsızlık yaptığını tespit etti. Girdikleri apartmanlardaki daireleri adres sorma bahanesiyle kontrol edip, içeride kimsenin olmadığını anladıkları dairelerin kapısını da levye yardımıyla açıp içeri girip, hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlendi. Ekipler, kimliğini belirlediği E.Ç. ve kız kardeşi M.Ç.'nin peşine düştü.

ABLA TUTUKLU KARDEŞ SERBEST

Abla ve kardeşinin, Osmaniye'ye geri dönmek için otogara gittikleri belirlendi; operasyon için düğmeye basıldı. E.Ç. ve M.Ç., otobüse bindikleri anda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen, olaylarla da herhangi bir bağlantısı olmadığını öne süren E.Ç., tutuklandı, kız kardeşi M.Ç. de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların apartmanlara giriş anı da kameralara yansıdı. Abla kardeşle ortak hareket eden, üçüncü şüpheli de her yerde aranıyor.