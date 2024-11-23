Bir haftada 5 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 81 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "5 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son bir hafta içinde düzenlenen "KUYU" operasyonlarında 81 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.
50 şüphelinin tutuklandığını bildiren Bakan Yerlikaya, "25'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." dedi.
—İstanbul, Bursa ve Antalya'da B.G.'nin (Yurt dışı firar) elebaşılığını yaptığı (KUYU-41),— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 23, 2024
—İzmir'de O.Ç.'nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-42),
—Denizli'de A.K.'nin elebaşılığını yaptığı, (KUYU-43)
—Balıkesir'de Z.U.T. ve F.T.'nin (Yurt dışı firari) elebaşılığını yaptığı… pic.twitter.com/hQShDlwSXZ