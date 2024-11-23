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Giriş Tarihi: 23.11.2024 10:24

Bir haftada 5 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 81 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son bir hafta içinde düzenlenen “KUYU” operasyonlarında 81 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, "50’si tutuklandı. 25'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." dedi.

Bir haftada 5 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 81 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "5 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son bir hafta içinde düzenlenen "KUYU" operasyonlarında 81 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

50 şüphelinin tutuklandığını bildiren Bakan Yerlikaya, "25'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." dedi.

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Bir haftada 5 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 81 şüpheli yakalandı
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