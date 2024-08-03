Bir haftada dört adresi soydular… Aynı mahallede yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Feriköy ve Yayla Mahalleleri'nde bir haftalık sürede dört eve giren hırsızların peşine düştü. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Girdikleri adreslerden cep telefonu, cüzdan, para ve ziynet eşyalarını çalan hırsızlardan H.A., Yayla Mahallesi'ndeki kovalamaca sonucunda Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Suç ortağını yakalama çalışmaları sürüyor.